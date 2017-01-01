Слово и дело (газета). 2017 год, номер 1, стр. 7



Pressаru.eu - Бесплатная библиотека газет и журналов Европы по-русски. На русском полные оригиналы "бумажных" СМИ, Реклама

Немного истории: Сайт начал свое существование как «Русская пресса Германии» в 2007 году. Тогда на сайте размещалось всего несколько газет и журналов издаваемых в Германии на русском языке. Постепенно стали добавлялись новые издания и их архивы. В мае 2009 года было решено создать новый сайт - «Русская пресса Европы», куда были перенесены архивы Германии и начали добавляться издания со стран Евросоюза.В данный момент на сайте, с разрешения издательств, представлена большая часть печатных русскоязычных СМИ Евросоюза в оригинале, - это сотни газет и журналов. В любое удобное время посетители бесплатно могут прочесть актуальные выпуски печатных СМИ и их электронные архивы.Из прессы можно получить информацию о жизни и изменениях в политике в странах ЕС из первых рук. Из рекламы размещённой в этих изданиях можно узнать о русскоязычных фирмах, предоставляющих свои услуги на территории Евросоюза. Как дополнение, возможно подписаться на эти издания или получить бесплатный ознакомительный номер. Также предоставлена вся информация по размещению в них рекламы.Зарегистрированный посетитель имеет возможность отобрать из всей массы публикуемых на сайте изданий те, которые его интересуют и будет видеть только их на главной странице. Кроме этого, зарегистрированный пользователь может подписаться на получение оповещений об обновлениях на сайте выбранных изданий, а так же, о добавлении на сайт новых изданий посредством ленты новостей RSS и электронной почты. Таким образом, подписавшись на обновления своих любимых газет и журналов, посетители никогда не пропустят выход нового номера и не забудут его прочитать.Навигация по изданию: понравившуюся страницу можно увеличить, распечатать, послать линк на нее другу, поставить на нее закладку в личном кабинете (только зарегистрированные пользователи), обсудить статью с этой страницы на форуме. Есть возможность просмотра миниатюр страниц, не загружая всю газету или журнал.Вот уже на протяжении двадцати лет в Чехии, Португалии, Испании, Германии, Швейцарии есть особый вид предпринимательства. Это издательский бизнес. На рынке представлены разные средства массовой информации на русском языке:, радио и телевидение. Причем, все они имеют свою читательскую аудиторию. В федеральном масштабе или региональном. Все СМИ финансируются за счет рекламы. Дополнительных денежных вливаний государственных средств они не имеют. Многие издания, не выдержав конкуренции и имея небольшие денежные средства в самом начале, так и не успевают достичь какого-либо развития. В основном, они исчерпывают свои финансы уже при выпуске нескольких номеров, а бывает, что все дело ограничивается только одним номером. Вместе с тем, многие газеты и журналы отметили свои двадцатилетние юбилеи.Тематика большинства изданий ориентирована на так называемый русский бизнес, который имеет широкое распространение на немецкой земле. Это в основном русские магазины, туристические бюро, строительные фирмы, медицинские практики, консультационные, юридические, бухгалтерские службы и многое другое. Есть специализированные средства массовой, в которых преобладает одна и та же тематика. Например, медицинская в журнале «Айболит», программа телевидения и радио в газете « Антенна», создание и развитие собственного предприятия или фирмы в журнале «Бизнес», поиск рабочего места и наилучшие пути получения профессионального образования в журнале «Карьера», все для мужчин в газете «Мужские забавы», борьба за права переселенцев в газете «Heimat-Родина» и иная. Немало и рекламных изданий с большими тиражами и небольшой актуальной информацией. Впрочем, любой может дать рекламные объявления в различных журналах и газетах, сделать заказ на размещение частной или приватной рекламы и объявлений, а также оформить подписку в русскоязычных средствах массовой информации:. Широко представлены и известные российские издания, подписку на которые может оформить каждый желающий.Чехия - Русскоязычные издания, работа, немецкий, знакомства, Читальный зал по-русски. Таким образом, информационного голода у русскоязычных граждан Германии, Чехии нет. Открываешь по выбору любую газету и попадаешь в мир актуальных сообщений и информации: на рынке труда, в правительстве, в различных ведомствах, карьере, финансировании, по безработице, партнерству, бизнесу, предпринимательству, законодательству, ипотеке, кредитам и др. Рядом с основательным и солидным материалом можно найти юмор, досуг, детские странички, астрологические прогнозы, кроссворды, анекдоты, происшествия, мода и др. В приложениях к газетам вас ждут интересные публикации профессиональных журналистов и писателей, статьи и объявления из рубрики «Он и она», а также «Криминал», «Отдохни!», «Кухня» и др. Западные русскоязычные СМИ - это газеты, журналы и другие издания, в которых можно узнать много полезного, написать в них на гонорарной основе статьи, репортажи, обзоры, интервью, дать объявления, сделать заказ на размещение рекламы, а также оформить подписку. Русские СМИ всегда к вашим услугам! Посетите нашу страницу в интернете! У нас на сайте вы познакомитесь с русской прессой Германии по-русски. У нас на сайте предложена русскоязычная пресса (Pressа). Бесплатная библиотека по-русски. ( ) Русская, пресса, подписка, реклама, объявления в СМИ Слово и дело (газета). 2017 год, номер 1, стр. 7.