Если вы видите это сообщение, то удалите кеш нажав Strg+F5,

или удалите кеш в настройках браузера!

Наше время, газета. 2025 №10 стр.1

Читать бесплатно газета Наше время 2025-10-1, разместить рекламу

Pressаru.eu - Бесплатная библиотека газет и журналов Европы по-русски. На русском полные оригиналы "бумажных" СМИ, Реклама Немного истории: Сайт начал свое существование как «Русская пресса Германии» в 2007 году. Тогда на сайте размещалось всего несколько газет и журналов издаваемых в Германии на русском языке. Постепенно стали добавлялись новые издания и их архивы. В мае 2009 года было решено создать новый сайт - «Русская пресса Европы», куда были перенесены архивы Германии и начали добавляться издания со стран Евросоюза.В данный момент на сайте, с разрешения издательств, представлена большая часть печатных русскоязычных СМИ Евросоюза в оригинале, - это сотни газет и журналов. В любое удобное время посетители бесплатно могут прочесть актуальные выпуски печатных СМИ и их электронные архивы.Из прессы можно получить информацию о жизни и изменениях в политике в странах ЕС из первых рук. Из рекламы размещённой в этих изданиях можно узнать о русскоязычных фирмах, предоставляющих свои услуги на территории Евросоюза. Как дополнение, возможно подписаться на эти издания или получить бесплатный ознакомительный номер. Также предоставлена вся информация по размещению в них рекламы.Зарегистрированный посетитель имеет возможность отобрать из всей массы публикуемых на сайте изданий те, которые его интересуют и будет видеть только их на главной странице. Кроме этого, зарегистрированный пользователь может подписаться на получение оповещений об обновлениях на сайте выбранных изданий, а так же, о добавлении на сайт новых изданий посредством ленты новостей RSS и электронной почты. Таким образом, подписавшись на обновления своих любимых газет и журналов, посетители никогда не пропустят выход нового номера и не забудут его прочитать.Навигация по изданию: понравившуюся страницу можно увеличить, распечатать, послать линк на нее другу, поставить на нее закладку в личном кабинете (только зарегистрированные пользователи), обсудить статью с этой страницы на форуме. Есть возможность просмотра миниатюр страниц, не загружая всю газету или журнал.Вот уже на протяжении двадцати лет в Чехии, Португалии, Испании, Германии, Швейцарии есть особый вид предпринимательства. Это издательский бизнес. На рынке представлены разные средства массовой информации на русском языке:, радио и телевидение. Причем, все они имеют свою читательскую аудиторию. В федеральном масштабе или региональном. Все СМИ финансируются за счет рекламы. Дополнительных денежных вливаний государственных средств они не имеют. Многие издания, не выдержав конкуренции и имея небольшие денежные средства в самом начале, так и не успевают достичь какого-либо развития. В основном, они исчерпывают свои финансы уже при выпуске нескольких номеров, а бывает, что все дело ограничивается только одним номером. Вместе с тем, многие газеты и журналы отметили свои двадцатилетние юбилеи.Таким образом, информационного голода у русскоязычных граждан Германии, Чехии нет. Открываешь по выбору любую газету и попадаешь в мир актуальных сообщений и информации: на рынке труда, в правительстве, в различных ведомствах, карьере, финансировании, по безработице, партнерству, бизнесу, предпринимательству, законодательству, ипотеке, кредитам и др. Рядом с основательным и солидным материалом можно найти юмор, досуг, детские странички, астрологические прогнозы, кроссворды, анекдоты, происшествия, мода и др. В приложениях к газетам вас ждут интересные публикации профессиональных журналистов и писателей, статьи и объявления из рубрики «Он и она», а также «Криминал», «Отдохни!», «Кухня» и др.

Наше время, газета. 2025 №10 стр.1

Русская, пресса, подписка, реклама, объявления в СМИ Читать бесплатно газета Наше время 2025-10-1, разместить рекламу.